(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiVincenzo Devs Roberto. Il primo round si disputerà domani a Roma. Nella sede di via Parigi, alle ore 11, è convocata la Conferenza delle Regioni. All’ordine del giorno la discussione sulla bozza del disegno di legge per l’Autonomia Differenziata predisposta dall’esponente politico leghista, da qualche settimanaper gli Affari Regionali e le Autonomie del governo Meloni. In verità, per Dec’è poco da discutere. Anzi, niente. “Abbiamo già formalizzato, con un documento, la richiesta di revocare questo disegno di legge. Va revocato perchè non è neanche emendabile considerato lo spirito di fondo che lo anima” – le parole con cui il governatore campano ha concluso questa mattina la sua conferenza stampa sul tema. Ha parlato di “dissenso totale“, il presidente della ...

anteprima24.it

Come noto, l'evento, che inizierà ilalle ore 17 presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale , ... Negli ottavi di finale della 33esima edizione la pool A incrocerà la pool C con idi questo ...... per questo DAZN e Deezer sono unperfetto. DAZN è la piattaforma leader di live streaming e ... che riceveranno il codicee - mail. L'utente riceverà per e - mail un codice alfanumerico da ... Al via match De Luca-Calderoli sull'Autonomia: "Il Ministro distruggerà l'Italia" FIFA+ e Hisense collaborano insieme per vivere la FIFA World Cup Qatar 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli.Ha ufficialmente preso il via la stagione 2022-2023 delle compagini di casa Auxilium. Lo scorso fine settimana, infatti, è scesa in campo per l’esordio nel campionato Under 14 territoriale Fipav, la P ...