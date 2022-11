Ultime Notizie – Bruno Carbone | una vita da broker della droga al servizio dei clan

(Di martedì 15 novembre 2022) Unadaaldei. Il narcos latitanteè stato catturato all’aeroporto di Dubai dai carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli e forse potrebbe essere estradato già oggi in Italia. Si tratta di uno dei pezzi da novanta del narcotraffico internazionale:, originario di Giugliano, per anni avrebbe rifornito didel napoletano, dai Nuvoletta ai Ciccarelli di Parco Verde, fino aidel Rione Traiano, gestendo, dalla sua base in Olanda, i rapporti con i fornitori colombiani. La latitanza perera scattata dopo la condanna a 20 anni di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti ...

Il Sole 24 ORE

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito In Egitto si svolge Cop27, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito In Egitto si svolge Cop27, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ucraina ultime notizie. Macron e Xi: Urge de-escalation. Sunak: Mosca ponga fine a questa barbara ... Creazione della prima piattaforma di commercializzazione di biofarmaci in Europa, specificamente dedicata alle malattie rare Assicurati i diritti esclusivi in 26 paesi europei di un farmaco orfano in ...È l’antichissima Nola, ad appena una ventina di chilometri da Napoli, l’ultima città in ordine di tempo a veder sorgere un Mercato della Terra di Slow ...