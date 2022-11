Sport in tv oggi martedì 15 novembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di martedì 15 novembre 2022)15, nuova giornata dida vivere in compagnia di OA. Indi un certo peso da seguire. Il riferimento è in particolare ai Mondiali di taekwondo, di scena a Guadalajara (Messico),gli azzurri vorranno farsi valere e portare a casa qualcosa di importante. Una giornata nella quale il tennis mondiale sarà tutto focalizzato su Torino, sede delle ATP Finals. Rafael Nadal, dopo il ko dell’esordio contro l’americano Taylor Fritz, ci riprova e dovrà vedersela contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Interessante anche l’altro incontro tra il californiano e il norvegese Casper Ruud. Sarà in campo, poi, per l’ultima amichevole del 2022 la Nazionale italiana di calcio femminile: le ragazze di Milena Bertolini ...

Quest', invece, per la seconda giornata della competizione iridata in quel di Guadalajara, saranno di scena le seguenti categorie: - 87 kg maschile (con Roberto Botta ), - 62 kg femminile (con Cristina ...Le prime pagine di, martedì 15 novembre, di 'Gazzetta dello', 'Corriere dello' e 'Tuttosport'La 'Gazzetta dello' apre con i motivi di ottimismo della Juventus per la rimonta in ...Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, nella giornata di ieri, c'è stato un blitz a Coverciano di Joe Barone, che è stato visto entrare negli ...Dal tiro a segno al Cai e all’Anffas riconoscimenti a chi si impegna per gli altri. La cerimonia ha sottolineato l’importanza dei valori delle varie discipline ...