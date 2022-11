Saviano | prima udienza del processo per diffamazione Lui fa la vittima | Meloni mi vuole intimidire

(Di martedì 15 novembre 2022)dela Robertoper la querela che Giorgiapresentò contro lo scrittore nel dicembre del 2020.chiamò la premier “bastarda”. Per il pm Pietro Pollidori ci sono pochi dubbi: si tratta di. L’appellativo diarrivò a Piazzapulita, su La7, nell’ambito di una discussione sul tema dei migranti e sulla politica relativa alla gestione dei porti italiani. LEGGI ANCHEpazzo d'ira per il rinvio a giudizio:una razzista, i suoi elettori cani che abbaiano...annebbiato: scambia la violenza brigatista per violenza antifascista. Il Foglio lo bacchetta Cosa dissea Piazzapulita Il passaggio della ...

... lunedì 7 novembre 2022 Ecco i dati Auditel dellaserata prestando attenzione a quelli ... Tv8 : Gomorra " La serie , la serie cult ispirata all'omonimo best seller di Robertoha tenuto ...... battente bandiera norvegese e, in quanto tale, ritenuta dal governo Meloni Paese di... Sulle stesse pagine, in un lungo editoriale in apertura del giornale, Robertocontesta le politiche ...Secondo quanto previsto dalla legge italiana, lo scrittore rischia una condanna fino a 3 anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.Lo scrittore, nel corso di una puntata di PiazzaPulita, accusò la leader di FdI e Matteo Salvini per la propaganda sulla pelle dei migranti ...