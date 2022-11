Previsioni Meteo | Giuliacci annuncia capovolgimenti | pioggia ma non solo

Leggi su tvzap

(Di martedì 15 novembre 2022)2022, cosa ha detto il colonnello? Le temperature crolleranno e pare che non si dovrà aspettare neppure troppo. A rivelarlo sono ledel colonnello Marioche sul suo sito ufficiale ha spiegato quali sono i grandi cambiamenti che ci aspettano in questa nuova settimana. Bisogna fare attenzione, a partire da oggi, martedì 15 novembre 2022. Leggi anche l’articolo —>in Italia, ledi: come sarà il tempo a Novembre Cosa ci aspetta nei prossimi giorni? Quali sono ledi? “Per ciò che riguarda le temperature, la settimana in arrivo mostra un pattern termico molto chiaro. (…) Tra Martedì e ...