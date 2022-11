LIVE – Ruud-Fritz | Atp Finals Torino 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 15 novembre 2022) Ile latestuale di, match valido per la fase a gironi delle ATP(cemento indoor). La posta in palio è decisamente alta. Vincere, infatti, significherebbe andare al comando solitario del girone e compiere un passo forse decisivo verso la qualificazione alle semifinali. Entrambi hanno colto un successo in due set contro pronostico nel loro esordio nel capoluogo piemontese. Il norvegese ha tarpato le ali al canadese Felix Auger-Aliassime mentre l’americano ha battuto niente meno che lo spagnolo Rafael Nadal. Tra i due non ci sono precedenti da registrare. A partire leggermente avanti nei pronostici èsecondo le quote dei bookmakers. Attenzione, però, a, che potrebbe essere ...

... almeno stando alla classifica, saranno rappresentate da Stefanos Tsitsipas , Caspere Daniil ... Cronache,degli incontri, highlights al termine e le parole dei protagonisti per non perdersi ...Battendo in semifinale, il serbo era infatti diventato solo il quinto giocatore nell'era Open ... a patto che chiuda tra l'ottavo e il ventesimo posto nella Pepperstone ATPRace To Turin. "In ...Il live e la diretta testuale di Ruud-Fritz, partita valevole per la fase a gironi delle ATP Finals 2022 presso il Pala Alpitour di Torino.Il live e la diretta testuale di Nadal-Auger-Aliassime, match valido per la fase a gironi delle ATP Finals 2022 al Pala Alpitour di Torino.