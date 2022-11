“Il cellulare è scarico” Poi la concorrente GF Vip 7 si corregge | ma ormai è fatta

(Di martedì 15 novembre 2022) C’è unnella Casa? Un episodio ha fatto subito drizzare le orecchie al pubblico ma va fatto un passo indietro. Com’ènoto il Covid è entrato pure al GF Vip 7 e naturalmente la puntata di lunedì 14 novembre 2022 è stata dedicata in larga parte a questa spiacevole novità. Alfonso Signorini si è collegato in diretta con un virologo e anche con i 4 vipponi risultati positivi al Covid. Ovvero Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita. Stanno tutti bene, ha assicurato il conduttore, il più provato è il giornalista, che ha ancora un po’ di febbre. Leggi anche: GF Vip 7, pubblico in rivolta e Antonella Fiordelisi in crisi: “Questa è la mia decisione” GF Vip, il motivo Ma cosa c’entra il? Si sa che i concorrenti del GF Vip non possono avere contatti ...

Fanpage.it

Durante le pratiche si osserverà il silenzio, e ilandrà lasciato in camera. VENERDÌ (... ore 09,00 - Risveglio energetico - spiegazione esercizio sullopelvico della rabbia. ......Click qui per approfondire Roborock S7 Pro Ultra Robot aspirapolvere 5100Pa con stazione di...99 sconto 12% - fino a 20 nov 22 Click qui per approfondire Miracase PortaUniversale ... Dall'auto in panne al cellulare scarico: cosa sappiamo sulla morte di Francesco Meazza In tanti si sono chiesti come mai Patrizia Rossetti ha un cellulare al GF Vip 7. Ecco il perché la vippona lo aveva in puntata ...La sua vettura è stata trovata incidentata, in zona boschiva di Cassano, vicino al luogo del dramma. Forse cercava aiuto. Indagano gli inquirenti che hanno sentito gli amici con cui aveva passato la s ...