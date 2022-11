I Maneskin ai Grammy Awards | una nomination per la band di Damiano David

(Di martedì 15 novembre 2022) I Måneskin sono stati appena nominati nella categoria BEST NEW ARTIST alla 65ma edizione dei, che si terranno a Los Angeles il 5 febbraio 2023. Laha anche partecipato alla realizzazione della colonna sonora del film ELVIS, candidata nella categoria Best Compilation Soundtrack for Visual Media L'articolo proviene da Optimagazine: ultime news, video e notizie italiane e dal mondo.

19.422023, candidati ihanno conquistato una candidatura ai2023 nella categoria miglior nuovo artista. L'annuncio oggi 'live' sul sito della Recording Academy. Quella ...Dopo due anni di assenza il ritorno alla Crypto Arena di Los Angeles per conoscere i candidati ai più importanti premi musicali. Quest'anno ci sono 5 nuove categorie: Cantautore dell'anno non classico,...I Maneskin hanno conquistato una candidatura ai Grammy 2023 nella categoria ‘Miglior nuovo artista’. L’annuncio è stato dato ‘live’ sul sito della Recording Academy dalla vincitrice della scorsa edizi ...Måneskin in nomination ai Grammy Awards 2023: la band romana è in lizza nella categoria Best New Artist e non solo.