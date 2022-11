Giuffredi su Di Lorenzo | Potrebbe essere un rinnovo a vita | il Napoli vuole farne un simbolo

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 15 novembre 2022) Mario, agente di Giovanni Di, difensore del, parla a Marte Sport Live del suo assistito. Questo quanto detto da: “Di, Mario Rui e Politano sono felicissimi in questo momento, quando si vince e si lotta per lo Scudetto nonaltrimenti. Anche per come stai competendo… -afferrma- Si lavora con entusiasmo ogni giorno per perseguire il sogno, al quale ormai credono, perchè sanno che una opportunità del genere difficilmente capiterà di nuovo. Sono padroni del loro destino, non è poco. Mario Rui deluso dalla mancata convocazione al Mondiale? Neanche troppo, sapeva che, pur avendo da poco riconquistato la Nazionale, era in bilico e vi assicuro che tra la partecipazione al Mondiale e ...