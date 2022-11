Flash | Missile russo cade in Polonia | cosa può succedere

(Di martedì 15 novembre 2022) Due persone sono state uccise indopo che due razzi russi destinati all’Ucraina sono atterrati oltre il confine. Si tratta della prima volta che due missili di Mosca colpiscono il territorio di un Paese aderente alla Nato. Il tutto avviene alla fine di una giornata in cui l’esercito di Putin ha sganciato qualcome 100 razzi verso l’Ucraina, costringendo al blackout quasi la metà della popolazione e colpendo punti nevralgici del sistema infrastrutturale ucraino. L’attacco è sembrato una “risposta” alle parole di Zelensky a Bali, dove il presidente ucraino è tornato a parlare di pace solo a condizione di un ritirodall’Ucraina. Per ora le informazioni non sono molte. Secondo la stampa polacca, in particolare Radio Zet che ha riportato la notizia, sarebbero morte due persone. Il primo ministro polacco, Mateusz ...

