Dal possibile addio ai colpi Kim e Kvara | Giuntoli | “Spalletti resta | rimpianto Haaland”

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Dietro alla grande prima parte di stagione del Napoli, capolista e qualificato agli ottavi di Champions League, c’è un’organizzazione perfetta. Una “piramide” la definisce Cristiano, il direttore sportivo azzurro che ha saputo sopperire alla perdita di elementi come Navas, Koulibaly, Ruiz, Insigne e Mertens. Non era scontato, eppure il Napoli si è preso, oltre alla vetta della classifica, le prime pagine nazionali ed estere, facendo parlare di sé per i risultati ottenuti e il gioco espresso. “Si arriva a questo con l’impegno, credo anche con la competenza, con il coraggio di una proprietà che nei suoi diciotto anni ha dato dimostrazione di sé”, ha raccontato al Corriere dello Sport lo stesso, “il covid ha imposto di cambiare, perché il monte ingaggi ormai era insostenibile, dinnanzi a una situazione ...

Start Magazine

... l'anno zero dell'elettrico e dell'automotive è cominciato da AEHRA: la startup globalecuore ... una soglia resaanche dalle soluzioni aerodinamiche adottate, e il miglioramento del ......questo studio sarà quello di valutare se le emissioni di carbonio derivanti dalla produzione e... Il secondo obiettivo sarà quello di dimostrare che èsviluppare la soluzione di lancio ... Basilicata: Dal 5 dicembre possibile presentare domanda per bando "non metanizzati" Il marchio francese ha utilizzato il colore rosso e il celebre tessuto tweed per trasformare l'indumento in un capo elegante e stiloso ...Ma contemporaneamente si era inimicato la Francia per il sostegno e la fornitura d’armi al Fronte di Liberazione Nazionale algerino, tanto da ricevere minacce dall’Oas (Organisation de l’Armée Secrète ...