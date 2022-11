Calciomercato.com

Da Gianluigia Cristina Chirichella, da Urbanoa Sara Gama e molti altri: 11 grandi personaggi dello sport scendono in campo per promuovere la città nei suoi luoghi più iconici 11 personalità di ...Dal portiere Gianluigi- campione del mondo con l'Italia nel 2006 e bandiera della Juventus - a Urbano, Presidente del Torino FC dal 2005. Ma anche il bronzo olimpico e capitano della ... Da Buffon a Cairo: 11 celebrità per le ATP Finals di Torino VIDEO Gianluigi Buffon, Urbano Cairo, Sara Gama, Claudio Marchisio, Cristina Chirichella, Alessia Maurelli, Carlotta Gilli, Federica Cesarini, Valentina Rondini, Ivan Federico e Alessandro Ossola. Undici ...Sono 11 i grandi personaggi dello sport che scendono in campo per promuovere il capoluogo piemontese, nei suoi luoghi più iconici, in vista dell’attesissima finale presso il Pala Alpitour ...