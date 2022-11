Cos' hanno in comune Dinho e Nzola? Facile | la suola

Rolling Stone Italia

È tornato di moda l'antico gesto di toccare il pallone con la suola del piede, allo scopo di fermarlo, aggiustarlo e/o orientarlo nella direzione voluta: potrebbe sembrare un vezzo, in realtà è un ...... fornendo al contempo servizi più efficaci",concluso. "Finché non avremo leggi complete ... Articoli più letti Che'è stata la X Mas di Chiara Zennaro Ecco i misteri chiariti dalla scienza a ... Cos'hanno in comune il casco d'oro di Caterina Caselli, 'Gioca jouer' e le inchieste su Piazza Fontana Mosca lancia un’ondata di ordigni hi-tech contro le città. Per dimostrare che la sua armata è ancora temibile. E senza negoziati, presto ...La collaborazione tra Dario Moccia e Blur tra Cuphead e riflessioni intime ha già il retrogusto dell’evento che verrà ricordato nel tempo.