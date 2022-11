Contanti addio? Sarà una missione quasi impossibile

SoloFinanza

Non proprio tutti, poich portava ancora addosso diverse migliaia di euro in. Dal novembre 1988, aveva vissuto per 18 anni al terminal 1. Poi, nella scia del film statunitense, sarebbe stato ...Domani, al termine del filmal Nubilato, sarà la volta di Vera Gemma e Alessandro di Battista ... Come passare daialle criptovalute Ultime notizie Attualità Imparare nuovi trucchi: Come ... Tornano i contanti: addio multe per i commercianti che rifiutano le carte - solofinanza.it Lo avevamo scritto. Non è tutto oro quel che luccica in casa Eagles e il record di otto vittorie e zero sconfitte lasciava comunque intravedere alcune difficoltà. Una su tutte: l'incapacità di tenere ...Durante una lunga intervista, Donatella Rettore ha voluto raccontarsi come non ha mai fatto affermando che ormai è arrivato qui nel momento di farsi da parte. Ma che cosa è successo