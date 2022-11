Con quell’iWatch al polso | Lavrov sta cercando di chiederci aiuto

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 15 novembre 2022) Al direttore - Marcello Veneziani, intellettuale di spicco della destra italiana, ha postato un tweet contro “il branco di ignoranti, arroganti, intolleranti che chiede di censurare Enrico Montesano”, perché non sa che il motto “Memento audere semper” sulla sua maglietta “non è fascista ma fu coniato da D’Annunzio nella Prima guerra mondiale e ricorda la beffa di Buccari del 1918”. E’ come se chi scrive, intellettuale irrilevante a babordo e tribordo, se la prendesse con quei zoticoni che chiedono di censurare la svastica nazista perché non sanno che la croce uncinata era utilizzata già nell’Eurasia del neolitico per significare “buona fortuna” o “benessere”. Tant’è che ancora oggi è un simbolo sacro nell’induismo, nel buddismo, nel giainismo. Viviamo (come sempre) tempi difficili.Michele Magno Al direttore - “I giornalisti occidentali devono essere più corretti”, ha detto ...