C’era una volta il mito dell’orologio biologico Ora è una trappola

(Di martedì 15 novembre 2022) Ogni giorno le donne subiscono pressioni esterne e interne su ciò che ne sarà della loro vita. A essere messo in discussione, ancora oggi, è il nostro ruolo nella società. Anche se ci affanniamo a cambiare le cose e a vivere secondo le nostre regole, è impossibile negare l’influenza che hanno le opinioni e i consigli non richiesti da parte dei gruppi sociali che frequentiamo. Del resto non è colpa loro. È la società, di matrice patriarcale e maschilista, che li ha costretti a giudicarci come donne complete solo se ci atteniamo a determinati ruoli, come quello di essere mogli, ma soprattutto madri. E la maternità, lo sappiamo, è un campo insidioso nel quale non ci addentriamo sempre volentieri. Perché non sempre è così semplice accettare, o far capire agli altri, che la scelta di diventare genitori, o di non esserlo, è soggettiva, unica e personale e nessuno dovrebbe mai giudicarla. Ma ...