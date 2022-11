Boldrini presenta pdl su codici alfanumerici identificativi per le forze di polizia

Leggi su lopinionista

(Di martedì 15 novembre 2022) ROMA – L’onorevole Laura(Pd) hato ieri una proposta di legge che introduce disposizioni, in linea con gli standard internazionali, sull’utilizzo di “da apporre in maniera ben visibile sul casco e sulle uniformi degli operatori dellediimpegnati in attività di ordine pubblico, al fine di consentirne l’immediata identificazione. In molti Paesi – spiega l’ex presidente della Camera – l’uso di questo codice alfanumerico è già un patrimonio acquisito, ad esempio, nel Regno Unito e in Francia”. E aggiunge: “A ventun anni dai tragici fatti accaduti in occasione della riunione del G8 a Genova nel luglio 2001, che rapno una delle pagine più oscure e gravi della storia recente della ...