Ballando con le stelle | Iva Zanicchi straziata dal dolore | “È morto da solo”

(Di martedì 15 novembre 2022) Ivaha iniziato l’ultima puntata dicon lericordando suo fratello in una clip. Il più piccolo di famiglia aveva contratto il Covid, esattamente come le sue sorelle maggiori, ma non ce l’ha fatta e la cantante ha ricordato quelstraziante, spiegando cos’è accaduto. Il Covid-19 ha messo in ginocchio tantissime … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Chi è Samuel Peron, ballerino professionista ed è diventato famoso per la sua partecipazione al programmale stelle L'articolo Chi è Samuel Peron, ballerino di: figlio, compagna, Iva Zanicchi, studi, tv proviene da True ...E poi come non citarele stelle che l'ha rilanciata in pienoNonostante sia stata disposta l’espulsione dell’attore da Ballando con le Stelle, adesso è stata anche disposta un’istruttoria interna per verificare come sia possibile essere arrivati al montaggio e ...Ema Stokholma e Angelo Madonia stanno insieme. La notizia era nell’aria ma nel corso della puntata di Ballando con le stelle 2022 è arrivata la conferma dai ...