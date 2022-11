Tactics Ogre Reborn è disponibile | ecco il trailer di lancio!

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tramite comunicato stampa, Square Enix ha annunciato l’arrivo ufficiale su tutti gli scaffali di, una riedizione del primo capitolo della serie di Square Enix, con un entusiasmantedi lancio Che Square Enix sia al lavoro su titoli decisamente molto attesi dal grande pubblico è indiscutibile: basti semplicemente pensare a Final Fantasy XVI o l’imminente Crisis Core – Final Fantasy VII Reunion. L’azienda ha anche però il magico potere di portare su schermo anche piccole perle con nomi meno altisonanti, come la serie di Voice of Cards o il recente Harvestella. Nella giornata di oggi, è stata proprio Square Enix ad annunciare, tramite comunicato stampa, l’arrivo di un’altra di queste perle:. Il GdR tattico è una riedizione ...

