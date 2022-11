Sesso in cambio di voti | il professore risarcirà la scuola ma non le vittime | scoppia la polemica

... favori sessuali dalle proprie studentesse, tutte tra i 14 e i 18 anni, indi bei voti nei ... aveva sempre respinto le accuse di aver costretto aldelle minorenni, mentre per le ...... favori sessuali dalle proprie studentesse, tutte tra i 14 e i 18 anni, indi bei voti nei ... aveva sempre respinto le accuse di aver costretto aldelle minorenni, mentre per le ...L’ex insegnante di matematica di un liceo di Cagliari avrebbe preteso per anni, tra il 2005 e il 2007, favori sessuali dalle proprie studentesse, tutte tra i 14 e i 18 anni, in cambio di bei ... di ...Per un voto più alto a scuola, alle sue allieve aveva fatto delle richieste esplicite. Il professore è condannato a 10 anni di carcere ...