Roma-Lazio | daspo per sei tifosi | quattro romanisti trovati con mazze e un coltello

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 novembre 2022) Sono sei iin totale emessi dal Questore diin rene al derby capitolino dello scorso 6 novembre. I primi 4 provvedimenti sono scaturiti in seguito all’arresto di altrettantinisti da parte degli agenti della polizia del Commissariato Villa Glori. Iindividui sono statiin possesso di diversi oggetti tra i quali una mazza di legno, un martello, undi circa 20 cm. Nella macchina sono stati rinvenuti anche diversi capi di abbigliamento utilizzabili per occultare il volto. Per loro undella durata di 10 anni, uno della durata di 6 anni e due da cinque anni. Altri due provvedimenti sono stati emessi per fatti avvenuti all’interno dello stadio. Uno dei due soggetti si è reso ...