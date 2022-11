Osimhen | salta l’amichevole con il Portogallo | Il Napoli afferma | “non è in condizione…”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 14 novembre 2022) Vicotor, attaccante del, ha lasciato il ritiro della Nigeria e non giocherà contro il, ancora da chiarire l’entità dell’infortunio. Una preoccupazione per i tifosi delarriva dal ritiro della Nigeria per le condizioni del capocannoniere del nostro campionato. Victorinfatti non giocheràcontro il, il 17 novembre a Lisbona. A dare la notizia è stata la Federazione nigeriana, senza tuttavia specificare l’entità del problema fisico dell’attaccante del, in grande forma in campionato e capocannoniere della Serie A con 9 reti all’attivo, in gol anche nell’ultima partita contro l’Udinese. Al posto di, il commissario tecnico della Nigeria ha convocato l’attaccante ...