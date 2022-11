Nord Stream | il rapporto nelle mani della Nato | «Prima dell’incidente sono passate due navi con il localizzatore spento»

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 novembre 2022) Nuovi dettagli emergono sulla vicenda sabotaggio del gasdotto. Una nuova analisisocietà di monitoraggio dei dati satellitari SpaceKnow segnala che i satelliti avrebbero individuato due grandicon i localizzatori spenti in prossimità del gasdotto pochi giornidel 26 settembre, ovvero quando è stato registrato un forte calo di pressione che ha fatto fuoriuscire quasi 400mila tonnellate di gas. Il report, consegai funzionari, è stato visto e diffuso dalla testata Wired.com, che riferisce come lefossero «lunghe dai 95 ai 130 metri». Non ciinformazioni precise sui loro movimenti, dato che – spiega Jerry Javornicky, amministratore delegato e co-fondatore di SpaceKnow – «stavano cercando di ...