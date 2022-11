Non solo Crimi e Taverna | ecco tutti i grillini non eletti che avranno il paracadute

Leggi su iltempo

(Di lunedì 14 novembre 2022) Le voci giravano già da tempo e ora arrivano le prime conferme: il Movimento 5 stelle è pronto ad elargire "poltrone di cittadinanza" agli esponenti che, raggiunti i due mandativi, non hanno potuto ricandidarsi alle ultime Politiche. Non a, però, maa quelli che possono vantare una comprovata fedeltà a Giuseppe Conte. I primi a usufruirne sono stati Vitoe Paola. Per loro sta per essere siglato un contratto da collaboratori del gruppo parlamentare da circa settantamila euro l'anno. Non proprio lo stipendio da parlamentare, ma sicuramente molto di più di quello cui avrebbero potuto ambire fuori dal Palazzo. La notizia, rilanciata da Repubblica, è stata confermata su Facebook dall'attuale capogruppo al Senato Licheri. Ma, stando a quanto riferisce "Il Giornale", sono ...