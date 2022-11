Morte di Alice Scagni | indagati due poliziotti e una dottoressa per omissioni | “Hanno sottovalutato le minacce del fratello killer”

(Di lunedì 14 novembre 2022) L’omicidio di, la donna di 35 anni uccisa dalAlberto di 42 anni il primo maggio sotto casa a Genova, fu preceduto da una serie di presunteda parte di alcunie una medica oraper omissione di atti d’ufficio e omessa denuncia. Per la Procura sarebbero stati sottovalutati segnali di pericolo che, per i genitori dei due, erano evidenti e segnalati da tempo. I treerano stati sentiti come persone informate dei fatti e ora la sostituto procuratore Paola Crispo con l’aggiunto Vittorio Ranieri Miniati chiuderanno a breve le indagini. “È un primo passo verso l’accertamento della verità. Auspico – ha detto l’avvocato Fabio Anselmo, il legale che assiste i genitori die Alberto – che venga ...

... di fatto, è anche un annuncio, perché ancora nessuno aveva diffuso la notizia delladel ... malattia rarissima, e sogno di fare la scrittrice per distruggere certi tabù" diPoliti Kate Moss ...Ci sono i primi indagati nell'inchiesta nata a seguito dell'omicidio diScagni, la 34enne uccisa con 19 coltellate dal fratello Alberto la sera del primo maggio ...omissioni legate alla...Secondo i parenti di vittima e carnefice la situazione non era stata presa sul serio. Fabio Anselmo (già legale dei Cucchi): “Un primo passo verso l’accertamento della verità” ...Alice (Fabiola Belestriere) ritornerà a Napoli ... In questo frangente, il giovane legale apparirà schiacciato dall'enorme dolore per la sua morte. Difatti, Poggi darà l'impressione di non riuscire a ...