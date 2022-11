Marotta “L' Inter sarà protagonista sino in fondo”

Leggi su iltempo

(Di lunedì 14 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – E' un'che si appresta alla lunga sosta per il Mondiale con il sorriso sulle labbra. La vittoria in casa dell'Atalanta ha riacceso le ambizioni di vertice della truppa di Inzaghi, che si gode il momento in attesa di fare i conti con la capolista (e super favorita) Napoli. “Rispetto a ieri non è cambiato niente, c'è la consapevolezza di poter essere protagonistiinin un campionato anomalo e inedito, che ripartirà il 4 gennaio – ha detto Giuseppe, amministratore delegato dell', ai microfoni di ‘Radio Anch'io Sport', su Rai RadioUno – Siamo curiosi di capire soprattutto per quanto riguarda la sfera delle performance, fra giocatori che vanno ai Mondiali e altri che restano a casa. Per i preparatori atleticidifficile, bisognerà capire ...