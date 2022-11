Margot Robbie non è la Barbie di nessuno | la star di Babylon racconta il suo percorso a Hollywood

Grazia

La pellicola è ambientata a Los Angeles negli anni '20 e vede come protagonisti Brad Pitt,e Diego Calva, affiancati nel cast da Jovan Adepo, Li Jun Li e Jean Smart. La storia ...... è un soldato diventato avvocato nel film, nonché il più stretto confidente di Burt Berendsen (Christian Bale) e l'amante di Valerie Voze (). Amsterdam,: "Per interrompere ... Selena Gomez, Margot Robbie e le altre star meglio vestite della settimana! Zendaya, Dua Lipa, Nicola Peltz, Vanessa Hudgens, Lizzo, Megan Fox, Margot Robbie, Hailey Bieber e Gigi Hadid sono solo alcune delle icone dello show business che hanno indossato abiti Barbie pink.Amsterdam è stato preceduto da un notevole "battage" pubblicitario, peraltro i risultati sono stati modesti anzi deludenti: non solo una critica perplessa o negativa ma un grosso "flop" commerciale co ...