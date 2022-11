(Di lunedì 14 novembre 2022) “!” ha accompagnato a lungo una serie diceleberrimi a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90. Era l’epoca delle foto stampate in laboratorio, con le pellicole e la carta, colosso fallito nel 2012. Una pubblicità tra le più efficaci, grazie anche alla simpatia del suo protagonista. Quegliiconici avevano come interprete un simpatico alieno con occhialoni da aviatore stile Barone Rosso. Il protagonista era Davide Marotta, attore napoletano nato all’ombra del Vesuvio il 20 novembre 1962, affetto da nanismo. L’appello ai media perché non demoliscano laOggi Davide Marotta torna a fare notizia per una vicenda del tutto diversa e decisamente meno allegra.napoletano rischia infatti di perdere lain cui ...

Secolo d'Italia

Timothée Chalamet, la carriera stupefacente'... la carriera stupefacente. Timothée ...anche lo spot in cui ha recitato ...occasione della sua presenza nel nostro Paese per'...... Gary Oldman in quelli'incorruttibile ... interpretato da unHeath Ledger che per ...Heath Ledger che per questo ruolo ottenne'Oscar&... e il Golden Globe come Migliornon ... L'attore dell'indimenticabile spot "Ciribiribì Kodak" chiede aiuto: "Stanno per demolirmi casa" (video)