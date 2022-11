L’Abruzzo dice sì a una famiglia con due mamme | la sentenza storica

Leggi su dilei

(Di lunedì 14 novembre 2022) Parlare ditradizionale, oggi, ci costringe a fare i conti con una verità che per troppo tempo abbiamo ignorato, ma che le nostre stesse esperienze ci hanno confermato. Perché per quanto inscindibili siano i legami di sangue, almeno su carta, sappiamo bene che la veraè quella che si sceglie col cuore. È proprio partendo da questa consapevolezza che risulta chiaro che latradizionalmente intesa non può esistere, perché nulla è più mutevole di questa. Ed è probabilmente questo che ha portato un importante cambio di rotta in Italia, definito da unache è stata emessa proprio qualche giorno fa. Il Tribunale dei Minori dell’Aquila, infatti, ha riconosciuto giuridicamente duecome genitori di un bambino. Oltre a quella biologica anche ...