G20 | tra poco vertice Biden-Xi Obiettivo | ?non «deteriorare» relazioni Usa-Cina

Secondo la Costituzione, la vicepresidente Kamala Harris ha il potere di deciderei senatori ma ... in vista del vertice deldi questa settimana in Indonesia. Secondo il presidente Usa ora i ...Giornata di arrivi a Bali, dove martedì 15 inizierà ilpresieduto dall'Indonesia. Già diversi leader sono atterrati;loro il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, arrivato a Bali a poche ore dall' attentato di Istanbul accompagnato da tre dei ...Il vertice del G20 comincia domani, ma il prologo politico è già oggi con l'incontro del pomeriggio (metà mattinata in Italia) fra il presidente americano Biden e ...- BRUXELLES, 11 novembre 2022 /PRNewswire/ -- OpenWay, leader mondiale nello sviluppo di piattaforme software per i pagamenti digitali, ha annunciato oggi che il suo CEO Pavel Gubin si unirà al vertic ...