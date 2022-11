(Di lunedì 14 novembre 2022) Parola di archistar: 'Enricoè notoriamente una persona per bene, forseper bene per dirigere unche è un caos totale, diviso , fratturato, fatto a pezzi'. La pensa così l'...

Globalist.it

...è notoriamente una persona per bene, forse troppo per bene per dirigere un partito che è un caos totale, diviso , fratturato, fatto a pezzi'. La pensa così l'architetto Massimiliano, ...Il partito di Enrico, dove la memoria rettile richiama vetuste iniziative di lotta pro ...(l'associazione dei Comuni) a fine giugno nella Nuvola " nomina sunt consequentia rerum " diha ... Fuksas: “Letta troppo perbene per guidare quel partito, alla guida del Pd vorrei un trio… L'architetto Massimiliano Fuksas ha parlato del Pd, del segretario uscente Enrico Letta e di ala, Nardella e Schlein che lui vedrebbe bene alla guida ...