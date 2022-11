Ecco i nomi dei convocati del Giappone per i Mondiali in Qatar

(Di lunedì 14 novembre 2022) Takehiro Tomiyasu dell’Arsenal guiderà la linea difensiva delaiin, ma i due giocatori del Celtic Kyogo Furuhashi e Reo Hatate sono entrambi esclusi dalla lista deiper il torneo di questo mese. Ilha scelto l’attaccante Shuto Machino per sostituire l’infortunato difensore Yuta Nakayama nella sua rosa per idel. Nakayama, che gioca per il club inglese Huddersfield, si è infortunato al tendine d’Achille la scorsa settimana ed è stato quindi escluso dal torneo. La Japan Football Associated ha annunciato la sostituzione dei 26martedì pomeriggio, dopo aver reso nota la rosa iniziale la scorsa settimana. Takehiro Tomiyasu dell’Arsenal è statonato nella rosa del ...

Duesu tutti: il nuovo Twitter a guida Elon Musk, che ha mandato a casa 3.700 dipendenti anche ... Articoli più lettii misteri chiariti dalla scienza a 100 anni dalla scoperta della tomba di ...Tra i grandidei The Game Awards 2022 c'è anche God of War Ragnarok , che è ovviamente tra i maggiori ... In attesa di scoprire i vincitori ,tutti quelli delle edizioni passate dei The Game ...La crisi economica della Cina pesa anche sui super ricchi del Paese. I fondatori di colossi come Tencent, ByteDance e Alibaba stanno ...La netta sconfitta di ieri sera contro la Juventus ha fatto scivolare la Lazio al quarto posto in classifica appena prima dello stop per la pausa Mondiale ...