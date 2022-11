Domani consiglio federale sull’arresto di D’Onofrio

(Di lunedì 14 novembre 2022) Convocato perunper discutere il caso dell’arresto di, ex procuratore dell’AIA La FIGC ha convocato perund’urgenza per discutere sulla vicenda dell’ormai ex Procuratore dell’Aia, Vincenzo, arrestato per traffico di droga. Come riportato da Sky, la seduta delservirà a fare “una riflessione politica” e ad “approfondire” la vicenda. L’Aia ha già fornito alla FIGC tutta la ricostruzione chiesta da Gravina riguardo alla procedura di nomina di. La federazione ha già acquisito gli atti dalla magistratura. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Agenzia askanews

... attraverso una nota diffusa dal ministero, di aspettarsi comunque nella riunione deld'amministrazione didi Acciaierie d'Italia "concrete risposte per l'indotto e per i lavoratori ...... la trattativa per l'ottenimento delle autonomie dovrebbe essere piuttosto breve: la richiesta della regione andrebbe presentata alla presidenza del, che inoltrerebbe il documento alla ... Lazio, domani consiglio Europa Verde con Bonelli-Evi su regionali Il Consiglio vota all’unanimità la variante sostanziale al ... «Chiediamo una specifica agli uffici legali per verificare che il progetto non trovi un domani un ostacolo causato dalla soppressione ...La Meloni al G20 di Bali: in 48 ore incontri e colloqui con i leader dei paesi più importanti del pianeta In realtà, la due giorni che attende il nostro presidente del Consiglio ... avanti rispetto ...