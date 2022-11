Coppa Davis 2022 | l’Italia perde i pezzi | Sinner out | Berrettini c’è?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 14 novembre 2022) Allarme rosso perdel tennis in vista della fase finale della. Filippo Volandri, capitano della Nazionale azzurra della racchetta, si è ritrovato con una grave (e ufficiale) defezione in vista dell’importante appuntamento che si svolgerà in Spagna tra pochi giorni: Jannikha alzato bandiera bianca e non sarà della contesa, quale destino invece per Matteo, Italia col dubbio: chi al posto di Jannik? Ecco il messaggio, irrorato dal suo account ufficiale di Twitter, firmato da Jannikche ufficializza, con estremo dispiacere, che non sarà convocabile per le finali di...