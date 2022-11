Canone Rai | brutta sorpresa per gli italiani nel 2023

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tv News, ilRai è oggetto di infinite discussioni da anni: c’è chi sostiene sia una tassa ingiusta, chi addirittura “incostituzionale”. Altri invece sostengono semplicemente sia una “gabella” che non ha eguali in Europa e quindi sia da eliminare. Discussioni infinite, come si diceva, che non hanno portato a sostanziali novità. E per il? E’ lecito aspettarsi qualche notizia positiva?Rai in bolletta, l’odiatissima “gabella” Ad oggi ilRai, in realtà “tassa sul possesso di apparati atti alla ricezione del segnale radio-televisivo”, si paga nella bolletta elettrica. Questa modalità di esazione della poco amata “gabella” è stata introdotta dal governo Renzi con la legge di stabilità 2016 con il preciso scopo di combattere l’evasione ed è oggetto di forti contestazioni, anche in Parlamento. ...

'Le voci di un'esclusione deldalla bolletta elettrica non risultano, alla luce del lungo lavoro istruttorio in corso, fondate'. Così si legge in una nota del Mef. 'La milestone Pnrr - prosegue il ministero di Economia ...Ilin bolletta - Le voci di un'esclusione deldalla bolletta elettrica non risultano, alla luce del lungo lavoro istruttorio in corso, fondate. Così una nota del Mef. La milestone ...«Le voci di un’esclusione del canone Rai dalla bolletta elettrica non risultano, alla luce del lungo lavoro istruttorio in corso, fondate». La nota del ministero dell’Economia e delle Finanze sgombra ...dall’anno prossimo zero canone Rai”, questa la promessa di Matteo Salvini pronunciata dal palco di Pontida. Bene, quella del Capitano leghista è l’ennesima promessa da marinaio. A escludere non solo l ...