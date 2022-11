A22 | controlli anti - droga direttamente ai posti di blocco

l'Adige

MONTATO - Chi pensa di potersi mettere al volante dopo aver assunto stupefacenti e' avvisato: inpuo' subire direttamente in autostrada un controllo medico di secondo livello e, se positivo, vedersi contestare sul posto la violazione dell'articolo 187 del Codice della strada, che recita: "...... la mancanza difinanziari adeguati, prezzi accessibili per i tifosi e investimenti ... Reichart ha aggiunto: "La libertà di parola e il libero scambio di idee sono diritti fondamentali e... Droga: controlli sugli automobilisti in transito sull'A22. Accertamenti su 83 persone, tre positive alla cocaina BOLZANO. La Polizia stradale, in collaborazione Autostrada del Brennero Spa, effettua dei controlli antidroga tra gli automobilisti che transitano sull' A22. Al momento - si legge in una nota - si son ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...