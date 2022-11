Zelensky spegne tutto | Ecco quando tratteremo con Putin | fiato sospeso

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022) L'Ucraina non molla. Dopo la ritirata da Kherson, Kiev continua a non voler sentir parlare di tregua o di negoziati di pace. "Il sostegno alla guerra nella Federazione Russa sta rapidamente cadendo verso il basso e politicamente e psicologicamente, Mosca non è ancora maturata per veri negoziati e ritiro delle truppe. Ma accadrà. Subito dopo la liberazione di Donetsk o Luhansk", ha affermato il consigliere del presidenteMykhailo Podolyak in un tweet. Tutti, ha aggiunto, "dall'oligarca al calzolaio si stanno formando l'opinione che è ora di finirla". Parole pesantissime che di fatto allontano gli spiragli di una possibile tregua tra i due Paesi. La Russia intanto sbanda sul fronte interno. Le parole durissime di Dugin, uno degli ideologi dello Zar, hanno scatenato un vero e proprio terremoto al Cremlino.continua a perdere giorno dopo ...