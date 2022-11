Verona Spezia 1-2 | Nzola segna e gli Scaglieri sono sempre più ultimi

(Di domenica 13 novembre 2022) Al Bentegodi, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Bentegodi,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi1-2 MOVIOLA 1? Inizio partita – Calcio d’inizio battuto dalla formazione di casa. 3? Occasione– Tameze ha una grande possibilità di andare verso la porta, ma arriva Agudelo che si immola e guadagna una rimessa dal fondo. 14? Occasione– Kevin Lasagna calcia verso la porta ma la sua conclusione termina larga. 16? Tiro in porta Ekdal – Il primo tiro nello specchio della porta del match è di Ekdal: conclusione dal limite che viene respinta da ...

... grazie ai gol di Carlos Augusto (24'), Mota Carvalho (25'),Pessina (74'rigore) Continua la crisi del,sempre più ultimo in classifica:11.ma sconfitta di fila con lo. Gol di Verdi (30'), ...2 Di seguito i principali episodi arbitrali di Roma - Torino ,e Monza - Salernitana , sfide valide per la 15esima giornata di Serie A. Roma - Torino Rapuano Berti - Vono Iv: Piccinini Var: Nasca Avar: Guida 25 ' - Rapuano assegna un calcio di ...L’attaccante dello Spezia regala il primo successo esterno dei liguri in stagione, ribaltando con una doppietta il Verona, che con Verdi aveva chiuso in vantaggio il primo tempo. Decimo ko di fila per ...Il Monza di Raffaele Palladino supera agevolmente la Salernitana con un rotondo 3-0 e sale a quota sedici in classifica, con le reti di Augusto, Mota e Pessina. Sempre più ultimo il Verona ...