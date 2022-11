Roma | Dybala torna in campo dopo l’infortunio con il Lecce

Presentazione del match QUI- Mourinho dovrà fare i conti con le assenze di Spinazzola,, Wijnaldum e Darboe e valutare le condizioni di Pellegrini. Il tecnico portoghese dovrebbe ...Dalle 15 in campo- Torino, Monza - Salernitana e Verona - Spezia. Alle 18 è la volta di Milan ... la grande incognita resta quella legata alle condizioni di PauloVai alla FotogallerySECONDO TEMPO 22' Sanabria, impalpabile, fermato al limite dell'area. 21' OCCASIONE TORO! Miranchuk apre per Vlasic che ha spazio, forte ma troppo centrale. 20' Azione ...SECONDO TEMPO 3' Cross di El Shaarawy deviato, Savic evita anche il corner. 2' Zaniolo trattenuto a centrocampo, arriva il giallo per Buongiorno. Giallo speso bene per la partita.