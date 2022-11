Piccioni zombie nel Regno Unito | cos’è la nuova malattia “horror”

Leggi su screenworld

(Di domenica 13 novembre 2022) Nelè allarme: un virus, infatti, deforma il collo dei pennuti facendolo penzolare, proprio come accade ai morti viventi dei film. Il piccione colpito dal virus non riesce più a volare. Ecco cosa si sa di questa particolaree sugli eventuali pericoli per l’uomo. The Sun riporta che l’allarme è stato lanciato dalla Society for Prevention of the Cruelty of Animals di Jersey, un’isola nel Canale della Manica. Il virus, si legge sulla versione online del Tabloid: “È altamente infettivo e si è diffuso rapidamente neidel Jersey e si teme che possa diffondersi in tutti gli uccelli del“. Un portavoce dell’Associazione ha affermato: “Nelle ultime settimane, abbiamo registrato un ...