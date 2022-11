Pensioni | ipotesi 62 63 anni | ma il 10% in più di stipendio per chi resta a lavorare

Manca poco più di un mese alla fine del 2022 e la prima grande urgenza del Governo Meloni , dopo la questione energetica, sono le. Il tempo corre veloce per scongiurare il ritorno del regime pensionistico della legge Fornero , che la maggioranza vuole tenere alla larga. Il ragionamento del ministero del Tesoro, prevede ..., l'Quota 41 Sul fronte dellel'idea sulla quale starebbe lavorando il Tesoro, secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, prevederebbe che un lavoratore che abbia ...Finestre per l'uscita anticipata, per esempio a 62 o 63 anni con un "congruo" numero minimo di anni di contributi, ma anche incentivi per chi decide di restare con un aumento ...Riforma delle pensioni in continuo studio. Spunta l’ipotesi aumento 10% in busta paga per chi rinvia l’uscita dal lavoro. Ecco perché conviene.