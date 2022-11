leggo.it

L'covid aleggia all'interno della casa del Gf7 , ma anche per Pamela Prati sono ore d'attesa, ansia e tamponi. Ultima in ordine di tempo a essere eliminata, l'ex diva del Bagaglino è uscita ...Sulla Casa del Grande Fratello, aleggia da diverse ore l'Covid . Questa mattina tutti i concorrenti sono stati invitati a trascorre del tempo in giardino con il divieto di non rientrare in casa. Dopo l'ultima puntata ... Gf Vip, l'incubo di Giaele De Donà: «Picchiata dal mio ex, ho avuto una storia malata» Il focolaio in atto nella Casa preoccupa Pamela Prati, eliminata 3 giorni fa e dunque a rischio contagio dopo la positività di Patrizia, Charlie, Luca e Attilio ...GF Vip 7, Concorrente molto amato ha deciso di abbandonare il reality e lunedì varcherà la porta rossa per tornare a casa ...