F1 | Sergio Perez | “Sono sorpreso per quanto accaduto con Verstappen”

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) Nel giorno in cui George Russell ha conquistato la prima vittoria in carriera nell’odierno Gran Premio del Brasile 2022 di Formula 1, non può di certo passare in secondo pianotra i due compagni della Red Bull, Max(già certo del secondo titolo mondiale) e(in lotta con Charles Leclerc per la seconda posizione in classifica piloti). A pochi metri dal traguardo finale, il team ha espressamente richiesto all’olandese di cedere la sesta posizione a favore del messicano per conquistare preziosi punti in ottica classifica, quando manca un solo GP al termine della stagione., però, si è nettamente rifiutato di far passare il compagno, avendo probabilmente legato ancora al dito la scia non ricevuta danelle qualifiche ...