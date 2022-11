F1 GP Brasile 2022 | Shovlin | “Sorpresi di essere davanti a Red Bull e Verstappen”

Leggi su sportface

(Di domenica 13 novembre 2022) “Quanto accaduto è davvero sorprendente, non pensavamo diin grado di battere la Rede Max”. Il direttore tecnico della Mercedes, Andrew, è intervenuto così dopo la Sprint Race al Gran Premio del. Una grandissima gara delle sue due monoposto, con George Russell che si è preso il successoalla Ferrari di Carlos Sainz e all’altra W13 di Lewis Hamilton. “Forse le condizioni ci hanno anche un po’ aiutato, ma queste prestazioni ci confortano perché l’aggiornamento che abbiamo introdotto da Austin sta avendo ottime risposte in pista – ha aggiunto -. Domani, forse, il quadro potrebbe cambiare, ma vedere due Mercedes in prima fila è una grande gioia“. SportFace.