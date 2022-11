Campionato Primavera 2 | Pisa-Spezia 1-1

I bianconeri vengono da 5 vittorie consecutive ine sono quinti in classifica con 28 ... convocato il portiere classe 2004 della. 18:53 Dopo la sfida contro la Lazio trascorreranno ...Contro la Villa Pamphili - compagine ripescata alla vigilia del, in sostituzione dell'... Perugia - Lazio 10 - 50 (0 - 5); Capitolina Roma - Pesaro 45 - 7 (5 - 0);Roma - Avezzano ...In attesa della sfida di domani tra l'Hellas Verona e il Frosinone, si sono giocate le gare della dodicesima giornata ...Cambia la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per Juve-Lazio: ecco la novità dell’ultimo minuto Arrivano novità a poche ore dalla sfida tra Juventus e Lazio, gara che chiuderà l’ultima giornat ...