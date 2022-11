(Di domenica 13 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’un tentativo di rapina da parte di quattro malviventi a unnella zona di Santa Colomba. L’agguato è stato messo in atto ieri sera: l’obiettivo era l’incasso di una catena cittadina di supermercati. La, probabilmente armata, ha tentato di bloccare il portavolari che aveva il compito di prelevare l’incasso della giornata di sabato. Il tentativo, però, non è andato a buon fine, lanon è riuscita a scardinare ile, scattato l’allarme, c’è stato il pronto intervento della Squadra Volante e della Squadra Mobile della Questura di Benevento. Il quartetto di malviventi ha desistito, rinunciato alla rapina si è dato alla. Uno dei quattro rapinatori, però, è statoe portato in ...

anteprima24.it

Benevento ., ieri sera, ad un supermercato nella zona di Santa Colomba. Gli autori sono infatti stati costretti a fuggire a mani vuote. Sarebbero quattro le persone entrate in azione, una delle ...RUBIERA (Reggio Emilia) -nella serata di ieri al bancomat della banca Intesa San Paolo di Rubiera, nella centrale via della Resistenza. L'intervento dei carabinieri allertati da un residente ha infatti messo ... Assalto fallito a un portavalori: banda in fuga, fermato e arrestato un 44enne Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Erano da poco passate le 4 di sabato. Fermate tre persone. Puntavano a rubare la cassa bancomat. Il mezzo è stato lanciato a tutta velocità contro la vetrata della Crédit Agricole, ma gli allarmi hann ...