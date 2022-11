Alex Di Giorgio | Ballando 12 novembre 2022 video e gallery

(Di domenica 13 novembre 2022) Nella sesta puntata dicon le Stelledi stasera, 12, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dal nuotatoreDie dal ballerino Moreno Porcu. La coppia ha ballato un Paso Doble sulle note del brano Mentre tutto scorre dei Negramaro.Di: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Un percorso in continua crescita pere Moreno. Stasera il paso è stato davvero ben eseguito. Il voto totale della coppia è stato di ben 48 punti. A voi il...

Queste le coppie in pista stasera: Lorenzo Biagiarelli - Anastasia Kuzmina, Gabriel Garko - Giada Lini,Di- Moreno Porcu, Ema Stokholma - Angelo Madonia, Iva Zanicchi - Samuel Peron, ...Chi èDiNome completo:DiData di nascita: 28/07/1990 Luogo di nascita: Roma Segno zodiacale: Leone Altezza: 1.86 m Nazionalità: Italia Professione: nuotatore, personaggio ...Ballando con le stelle 2022, eliminati: chi è stato eliminato dopo la sesta puntata dello show di Milly Carlucci in onda il 12 novembre ...E' attesissimo stasera, sabato 12 novembre, il nuovo appuntamento con Ballando con le stelle 2022. La competizione di ballo condotta da Milly Carlucci andrà in onda in prima serata su Raiuno. Scopriam ...