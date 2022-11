Acerbi incredulo sul Napoli | il difensore lo ha detto in diretta

(Di domenica 13 novembre 2022) Ilda record di Luciano Spalletti sta stupendo veramente tutti: addetti ai lavori, tifosi, allenatori e anche alcuni calciatori. A parlare degli azzurri è stato Francescodell’Inter, approdato alla corte di Simone Inzaghi la scorsa estate. Di seguito le sue dichiarazioni nell’intervista rilasciata a Sky: (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Sfida scuelogia il”Manca la forza mentale di giocare ogni partita con maturità, fino all’ultimo sforzo, e non pensare di portarla a casa solo perché si crede di essere più forti”. “Contro la Juve è mancata cattiveria, eravamo convinti di poterla portare a casa. Ilsta andando veramente forte, sta facendo un campionato straordinario e non hanno perso niente, noi ...

