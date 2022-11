Samp - Lecce | le pagelle | Villar | una follia da 4 Hjulmand domina | 7 | 5

Senza colpe su entrambi i gol, esce con tempismo in un paio di occasioni evitando un passivo peggiore. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'...Sampdoria -si è conclusa alle 20 e i giocatori adesso sono ancora all'interno dello stadio (... con i contestatori che chiedevano un confronto, non concesso per il momento dalla. Dalla ...Alta tensione fuori dallo stadio Ferraris dopo Sampdoria-Lecce vinta dagli ospiti per 2-0 (leggi qui). I tifosi della Sampdoria si sono posizionati fuori dai cancelli dal lato dei distinti in attesa d ...Dramma Sampdoria, festa per il Lecce: al Ferraris vincono i pugliesi, finisce 2-0: prima Colombo e poi Banda, sono tre punti meritati. I liguri crollano ancora, non c’è stata la svolta chiesta da Stan ...