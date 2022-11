Quando Biden e Xi giocavano a basket | cenavano per ore e si scambiavano confidenze

Leggi su formiche

(Di sabato 12 novembre 2022) CLICCA QUI per la gallery del viaggio di Joein Cina con Xi Jinping *** Il Presidente degli Stati Uniti Joeincontrerà l’omologo cinese Xi Jinping lunedì prossimo a margine del G20 di Bali, nel primo incontro faccia a faccia tra i due leader daè alla Casa Bianca. Inutile ricordare come questo vertice sia di primaria importanza per il peso che le relazioni bilaterali tra i due Paesi rivestono nell’arena globale. La portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha affermato che “discuteranno degli sforzi per mantenere e approfondire le linee di comunicazione tra gli Stati Uniti e la Repubblica Popolare Cinese, per gestire responsabilmente la competizione e per collaborare laddove i nostri interessi si allineano, in particolare sulle sfide transnazionali che interessano la comunità ...